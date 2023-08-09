Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, что помешало нападающему «армейцев» Антону Заболотному забить с нескольких метров в пустые ворота «Факела» (0:2) в Кубке России.

«У Федотова игра стоится через высокого нападающего. Понятно, что нужна конкуренция и игроки. Вот если он хочет поменять стиль, то нужно отказываться от футболиста и выставлять в центр нападения Чалова, и более комбинационный футбол тогда строить.

Не забил, ну бывает у нападающих такое, когда ворота пустые, где-то расслабился, где-то кочка. Ну что теперь делать? В этом моменте он просто неудачно сыграл», — сказал Масалитин.

Именно после промаха Заболотного в следующей атаке «Факел» открыл счёт в матче, а ЦСКА так и не смог отыграться.