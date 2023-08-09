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Кечинов: Возможно, Рябчук станет вторым Роберто Карлосом

09 Августа 2023 • 21:08 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о дебютном матче защитника «красно-белых» Олега Рябчука.

Новичок столичного клуба впервые появился на поле в матче второго тура Кубка России с «Пари НН» (5:4), выйдя на замену на 57-й минуте встречи.  

«Пока сложно оценить дебют Рябчука, но, на мой взгляд, наши футболисты — Денисов и Хлусевич — не слабее. С другой стороны, можно понять: у человека первый матч, волнение», — приводит слова Кечинова RT.

Эксперт добавил, что, возможно, Рябчук разыграется и станет новым Роберто Карлосом.

Напомним, этим летом «Спартак» приобрел 25-летнего защитника у греческого «Олимпиакоса».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роберто Карлос Валерий Кечинов Олег Рябчук Даниил Хлусевич Даниил Денисов
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