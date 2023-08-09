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Кечинов: Мелёшин — хороший нападающий, «Спартак» должен больше доверять ему

09 Августа 2023 • 20:43 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Экс-форвард «Спартака» Валерий Кечинов высказался о нападающем «красно-белых» Павле Мелёшине.

«Спартаку», на мой взгляд, надо больше доверять Мелёшину. Очень хороший нападающий, и если к нему будет доверие, то он будет исправно его оправдывать», — цитирует Кечинова RT.

Как считает эксперт, у Мелёшина есть отличное голевое чутье, ведь он регулярно забивает голы. Но если игрок не сможет закрепиться в составе, возможно, стоит уйти в аренду, добавил Кечинов.

В нынешнем сезоне 19-летний Мелёшин появился на поле в двух матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

После трех туров чемпионата России «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав девять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Кечинов Павел Мелёшин
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