Кечинов: Мелёшин — хороший нападающий, «Спартак» должен больше доверять ему

Экс-форвард «Спартака» Валерий Кечинов высказался о нападающем «красно-белых» Павле Мелёшине.
«Спартаку», на мой взгляд, надо больше доверять Мелёшину. Очень хороший нападающий, и если к нему будет доверие, то он будет исправно его оправдывать», — цитирует Кечинова RT.
Как считает эксперт, у Мелёшина есть отличное голевое чутье, ведь он регулярно забивает голы. Но если игрок не сможет закрепиться в составе, возможно, стоит уйти в аренду, добавил Кечинов.
В нынешнем сезоне 19-летний Мелёшин появился на поле в двух матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.
После трех туров чемпионата России «Спартак» возглавляет турнирную таблицу, набрав девять очков.
Бан пользователя