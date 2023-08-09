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Алексей Попов объяснил, почему «Спартак» не смог бы быть конкурентоспособным в Европе

09 Августа 2023 • 20:07 Комментировать (1)
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о перспективах «Спартака», если бы клуб участвовал в еврокубках.

«Спартак» бы точно не смог быть конкурентоспособным в Европе, просто развалилась бы команда. В нападении они неплохо действуют, да. А вот с обороной проблемы», — цитирует Попова Betonmobile.

По мнению эксперта, Хлусевич неплохо действует в атаке, но в обороне он не помощник, то же самое и Денисов, а Дуарте все еще не адаптировался.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав девять очков за три тура. Предстоящим соперником «красно-белых» станет «Урал» (11 августа).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва
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Комментарии (1)
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ингерман
09 Августа 2023 в 20:18
ай да в гэй-уропе их даже сан-марина сделаить.. А-ха-ха-ха! )))
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