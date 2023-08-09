Алексей Попов объяснил, почему «Спартак» не смог бы быть конкурентоспособным в Европе

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался о перспективах «Спартака», если бы клуб участвовал в еврокубках.

«Спартак» бы точно не смог быть конкурентоспособным в Европе, просто развалилась бы команда. В нападении они неплохо действуют, да. А вот с обороной проблемы», — цитирует Попова Betonmobile.

По мнению эксперта, Хлусевич неплохо действует в атаке, но в обороне он не помощник, то же самое и Денисов, а Дуарте все еще не адаптировался.

«Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав девять очков за три тура. Предстоящим соперником «красно-белых» станет «Урал» (11 августа).