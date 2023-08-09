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​ЦСКА не продаст Зайнутдинова «Бешикташу» за 4 млн евро

09 Августа 2023 • 20:01 Комментировать

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов не будет продан «Бешикташу» за 4 миллиона евро. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», информация из Турции о договорённости клубов по трансферу 25-летнего игрока за 4 миллиона не соответствует действительности. ЦСКА не хочет расставаться с Зайнутдиновым, но готов отпустить его за 6 миллионов евро, учитывая слово, данное игроку.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бактиёра Зайнутдинова как раз в 6 миллионов евро. За ЦСКА полузащитник выступает с конца августа 2020 года после трансфера из «Ростова».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бешикташ Бактиёр Зайнутдинов трансферы футбола - лето 2023
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