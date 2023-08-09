Агент сообщил, что Конате может покинуть «Ахмат»

Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Конечно, Конате вызывает интерес на трансферном рынке. Кто именно интересуется Конате? Я пока сказать не могу, но в «Ахмат» обратился иностранный клуб по трансферу Мохамеда», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Агент отметил, что Конате является мощным нападающим, а это сейчас ценится в футболе.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в четырех матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми мячами.

Трудовой договор Конате с «Ахматом» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в два миллиона евро.