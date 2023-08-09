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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко сделал выбор между Соболевым и Кордобой

09 Августа 2023 • 19:20 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Бывший игрок сборной России Максим Деменко высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве и нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе.

«Почему Кордоба выше Соболева в списке 33-х? Возможно, эксперты смотрели на статистику. Эти игроки показывают интересный футбол, но я бы предпочел Соболева», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Эксперт заявил, что хочет поддержать российских футболистов, которые должны достойно конкурировать с иностранными игроками.

После трех туров «Спартак» и «Краснодар» набрали по девять очков и располагаются в верхней части турнирной таблицы чемпионата России. Однако «красно-белые» лидируют в РПЛ за счет дополнительных показателей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Максим Деменко Джон Кордоба Александр Соболев
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