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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «Локомотиву» нужно укреплять оборону»

09 Августа 2023 • 19:04 Комментировать
ЦСКА Москва
4:1
Локомотив Москва
окончен

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков выделил главную проблему московского «Локомотива».

«Локомотиву» нужно укреплять оборону. Игра с ЦСКА показала, что центр обороны – самое слабое звено команды», — приводит слова Дьякова портал Vprognoze.

Матч третьего тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» завершился с крупным счетом 4:1. На данный момент «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.

12 августа «Локомотив» примет «Крылья Советов» в рамках четвертого тура РПЛ. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Виталий Дьяков
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