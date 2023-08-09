Дьяков: «Локомотиву» нужно укреплять оборону»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков выделил главную проблему московского «Локомотива».

«Локомотиву» нужно укреплять оборону. Игра с ЦСКА показала, что центр обороны – самое слабое звено команды», — приводит слова Дьякова портал Vprognoze.

Матч третьего тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» завершился с крупным счетом 4:1. На данный момент «железнодорожники» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.

12 августа «Локомотив» примет «Крылья Советов» в рамках четвертого тура РПЛ. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.