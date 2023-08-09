​Агент Тикнизяна дал комментарий о возможном трансфере в «Вердер»

Агент Александр Клюев, который работает с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном, дал комментарий по поводу текущей ситуации своего клиента. Как известно, «железнодорожники» ведут переговоры по трансферу 24-летнего Тикнизяна с «Вердером».

«Спортивный директор ответил на вопрос возможного трансфера Тикнизяна. Идут переговоры. Как клубы договорятся, будем двигаться дальше», - сказал Клюев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Агент отметил, что в настоящий момент Тикнизян думает только о ближайшем матче за «Локомотив».

В четвёртом туре Премьер-лиги «Локомотив» будет принимать «Крылья Советов». Игра пройдёт в субботу, 12 августа.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Наира Тикнизяна в 2,5 миллиона евро.