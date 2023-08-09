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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков сравнил матч «Спартак» - «Пари НН» с игрой бывших футболистов в отпуске эксклюзив

09 Августа 2023 • 19:05 Комментировать (1)

Экс-защитник «Спартака» Виталий Дьяков в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от матча второго тура группового этапа Кубка России между «Спартаком» и «Пари НН» (5:4).

«В каждой игре оборона – это слабое место. Как индивидуально игроки выпадают, так и в целом. Поэтому что творилось в матче против «Пари НН» напоминало футбол из детства, как во дворе, когда бывшие футболисты собираются в отпуск в футбол поиграть, вышли подвигались, и всё. Центральный защитник Дуарте делает забегание на 88-й минуте, и у соперников тоже самое.

То, что «Спартак» прилично держится в атаке, этого не отнять, потому что они играют действительно очень опасно. В обороне работы пока непочатый край», — сказал Дьяков.

«Спартак» набрал шесть очков и возглавляет группу D. В третьем туре «красно-белые» проведут домашний матч против «Динамо». Встреча состоится 29 августа.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Роман Дьяков РПЛ Пари НН
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Комментарии (1)
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ингерман
09 Августа 2023 в 19:15
я же гов0рил - мудиа-лига.. А-ха-ха-ха! )))
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