В «Спартаке» сообщили, что у Максименко вирусная инфекция

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко пропустил встречу второго тура группового этапа Кубка России с «Пари НН» (5:4). В этом матче место в воротах «красно-белых» занимал дебютант Илья Свинов.

«У Максименко вирусная инфекция. Он лечится, идет на поправку. Надеемся, скоро вернется в строй», — сказал журналистам руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

В текущем сезоне 25-летний Максименко принял участие в четырех матчах во всех турнирах, в которых пропустил пять голов.

Следующий матч «Спартак» проведет с «Уралом». Игра 4-го тура РПЛ состоится 11 августа и начнется в 18:00 по мск.

Ранее сообщалось, что у футболиста пищевое отравление, но к игре с «Уралом» он будет готов.