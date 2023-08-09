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РФС позвал Карпина на ретро-матч

09 Августа 2023 • 17:58 Комментировать

Кирилл Терёшин, который в Российском футбольном союзе является директором по мероприятиям, рассказал о том, что поучаствовать в сентябрьском ретро-матче может и Валерий Карпин.

В ретро-матче легенды «Спартака» 9 сентября сыграют против сборной мира. Игра пройдёт на «Открытие Арене» и будет посвящена памяти легенды московского клуба Ильи Цымбаларя. Он ушёл из жизни 28 декабря 2013 года.

«Безусловно, на тренерском мостике «красно-белых» должен быть Олег Иванович Романцев. Но, уверен, если позволит график, к нему присоединятся и Станислав Саламович [Черчесов], и Валерий Георгиевич [Карпин]», - сказал Терёшин, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Станислав Черчесов сообщил, что по возможности поучаствует в ретро-матче.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин РФС Олег Романцев Станислав Черчесов Кирилл Терёшин
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