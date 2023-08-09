Бывший нападающий московского «Динамо» Анатолий Байдачный в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым сравнил «Краснодар» и «Динамо», а также косвенно высказался о «Спартаке».

- Смогут ли «Спартак» и «Краснодар» надолго задержаться во главе турнирной таблицы РПЛ?

- Я вам скажу такую вещь. Вы знаете, очень сложно рассуждать о том, надолго какие-то команды задержатся или ненадолго. Для этого нужно осознавать всю специфику изнутри. Даже тренируя команду и добиваясь с ней каких-то результатов, ты можешь чувствовать, что ей где-то не хватит функциональных возможностей. Есть разные типы лидерства. Кто-то идёт на первом месте, обладая высококлассными футболистами, которые могут в каком-то матче позволить себе сыграть, как говорится, менее эмоционально. Потому что они способны выигрывать, затрачивая меньше усилий. Обычно у таких команд есть приличный резерв. А бывают команды, у которых нет больших возможностей, глубокой скамейки. Они добиваются результата за счёт хорошей подготовки, сплочённости и единого духа. Таким командам гораздо сложнее удерживать высокие позиции. Потому что люди не машины, где-то начинают уставать, и происходит снижение результатов. Я же говорю, надо знать, какая ситуация внутри клубов, а не просто так гадать на кофейной гуще.

- Есть ли у «Краснодара» «трофейный комплекс»? Он же до сих пор не выиграл ни одного официального турнира.

- Во-первых, ему противостоят тоже хорошие команды, которые выигрывают турниры. Во-вторых, клуб «Краснодар» был создан за довольно-таки короткий промежуток времени. Галицкий сделал большие вложения в команду и в стадион. «Краснодар» постоянно играет в интересный футбол, идёт в лидирующей группе. И если вы говорите, что «Краснодар» ничего не выигрывал, то вспомните, когда московское «Динамо» последний раз выиграло какой-то турнир. А это великий клуб. «Краснодар», я считаю, очень удачный проект.

- «Динамо» продолжит удачный ход после победы над «Зенитом»?

- Слушайте, ну не надо судить по одной игре. Отдельный матч может выиграть любая команда. Посмотрим.

Матч «Динамо» – «Краснодар» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России состоится сегодня, 9 августа, в 20:45 по московскому времени.