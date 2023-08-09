​Тихонов оценил работу «Спартака» по летним трансферам

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов дал комментарий по поводу работы московского клуба на летнем трансферном рынке.

«Бонгонда уже проявил себя, Медина забил гол в прошлом матче чемпионата, Рябчуку ещё нужно время на адаптацию, но видно, что у футболиста хорошая левая нога. Он быстрый игрок. Трансферная кампания у «Спартака» хорошая», - сказал Тихонов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В трёх прошедших турах Премьер-лиги «Спартак» смог набрать максимальное количество очков – девять. «Красно-белые» стартовали в чемпионате с трёх побед впервые за десять лет. Ближайшую игру команда Гильермо Абаскаля проведёт в пятницу, 11 августа. В этот день спартаковцы сыграют против «Урала» на поле соперника. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:00 по московскому времени.