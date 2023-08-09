Бывший защитник «Олимпиакоса» Анастасиос Пантос в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о новичке «Спартака» Олеге Рябчуке.

- Какие у Рябчука сильные стороны?

- Прежде всего, выносливость и игра в обороне. Он умеет хорошо подстраиваться под тактику команды и отлично отрабатывает сзади. А еще он невероятный труженик, в матчах никогда не устает бегать, а на тренировках постоянно работает над тем, чтобы быть лучше. Важно, что он очень крепкий и почти не пропускает матчи из-за травм.

- Над чем нужно поработать?

- Ему нужно работать над последним пасом и навесами. Он старается приносить пользу в атаке, но не очень получается. Если он улучшит эти навыки, то станет полноценным современным фланговым защитником. Также из недостатков я бы выделил игру головой, как в обороне, так и в атаке.

- Он мог бы играть в топ-5 лигах?

- Как я уже говорил, у него бешеная самоотдача и работоспособность. За счет своей целеустремленности и работы над собой он может дорасти до клуба из сильнейших лиг.

- Как вы думаете, у него получится в России?

- Рябчук совсем молодой игрок, но уже выиграл немало трофеев, играл в еврокубках и является лучшим игроком своей сборной. Ему не понадобится много времени на адаптацию. Рябчук уже помог выиграть трофеи «Олимпиакосу», верю, что поможет выиграть их и «Спартаку».