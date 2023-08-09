Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стрепетов: «Если «Зенит» сохранит Барриоса и Вендела, то команда разгонится и будет бороться за чемпионство» эксклюзив

09 Августа 2023 • 17:35 Комментировать
Зенит
...
Факел
13.08 17:30

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил действия нападающих «сине-бело-голубых» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо» (поражение 2:3).

«Кассьерра блестяще цепляется за мяч и отдает передачи. Сейчас он заслуженно выходит на поле в основном составе, берет на себя лидерство в атаке. Да, есть Мостовой и Мантуан, но на данный момент именно Маттео можно назвать лидером команды в атаке.

Хочу также отметить ситуацию с Венделом и Барриосом. Пошли разговоры, что они могут покинуть клуб. Если «Зенит» сохранит Барриоса и Вендела, то команда разгонится и будет бороться за чемпионство, но если потеряет сразу обоих, то столкнется с трудностями в борьбе за титул. Их сейчас нельзя отпускать ни в коем случае, надо додержать их хотя бы до зимнего окна. Кто заменит Барриоса? К сожалению, у нас пока нет такого игрока», - сказал Стрепетов.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Стрепетов Вильмар Барриос Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ФАКЕЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
18:01 · Кубок России
Чепчугов считает, что «Локомотив» сделал правильную ставку на Галактионова
18:00 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:00 · Кубок России
ЦСКА - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:58 · Россия. Премьер-лига
РФС позвал Карпина на ретро-матч
17:39 · Кубок России
Стало известно, почему голкипер «Спартака» Максименко пропустил матч с «Пари НН» слухи
17:37 · Кубок России
«Зенит» объявил состав на матч против «Крыльев Советов»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Терёхин рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»
17:22 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продал уже 18 тысяч билетов на матч с «Зенитом»
17:20 · Кубок России
​Акинфеев и Чалов в запасе: ЦСКА назвал состав на игру с «Факелом»
17:16 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов оценил работу «Спартака» по летним трансферам
17:01 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартаку» нужен центральный защитник по типу Жиго
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов – о календаре «Спартака»: «Привыкли играть раз в неделю, а стали играть чаще, и сразу все заныли» 1
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов сообщил о приглашении на ретро-матч
16:47 · Кубок России
«Оренбург» забил ещё один гол в ворота «Сочи»
16:41 · Кубок России
​«Оренбург» потерял нападающего из-за травмы
Все новости
Рекомендуем