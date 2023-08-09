Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил действия нападающих «сине-бело-голубых» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги с «Динамо» (поражение 2:3).

«Кассьерра блестяще цепляется за мяч и отдает передачи. Сейчас он заслуженно выходит на поле в основном составе, берет на себя лидерство в атаке. Да, есть Мостовой и Мантуан, но на данный момент именно Маттео можно назвать лидером команды в атаке.

Хочу также отметить ситуацию с Венделом и Барриосом. Пошли разговоры, что они могут покинуть клуб. Если «Зенит» сохранит Барриоса и Вендела, то команда разгонится и будет бороться за чемпионство, но если потеряет сразу обоих, то столкнется с трудностями в борьбе за титул. Их сейчас нельзя отпускать ни в коем случае, надо додержать их хотя бы до зимнего окна. Кто заменит Барриоса? К сожалению, у нас пока нет такого игрока», - сказал Стрепетов.