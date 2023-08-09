Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

- Семак впервые за всё время в Санкт-Петербурге столкнулся со стандартными тренерскими проблемами?

- Думаю, так можно сказать. Раньше всё было гладко, глубины состава хватало. Теперь ушли лидеры, появились ощутимые проблемы. Вот и удалили его, позволил себе лишние эмоции. Сейчас над Семаком будет всё довлеть, через пару неудачных игр можно будет услышать свист на трибунах. Конечно, сейчас ему тяжело. А представьте, что команда потеряет своего генерального спонсора.

- Что-то из разряда невероятного.

А почему нет? Все может произойти. Конечно, надо быть готовыми ко всему. Когда все супер и вальяжно, это одно дело. Сейчас Семак столкнулся с проблемой и ее надо решать. В таких ситуациях и проявляется мастерство тренера.

- Думаете, у иностранцев сейчас возникли проблемы с мотивацией?

- Надо ставить на место многих игроков! Выходка Вендела - это ни к чему. Заменяют Клаудиньо, он тоже психует. Ребята, здесь такая команда и такая дисциплина. Есть контракт - его надо выполнять. Отпустили тебя в Бразилию? Реши там свой вопрос и возвращайся в команду. Хочешь уйти? Так объяви об этом нормально и тренируйся, чтобы тебя могли продать. Распустили их!