Кечинов: «Спартаку» нужен центральный защитник по типу Жиго

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением об игре «красно-белых» в новом сезоне.

«В атаке все очень хорошо, в каждой игре забивается много голов, но это еще «Спартак» не встречался с серьезными соперниками. В пятницу будет «Урал», через тур — «Зенит». С такой игрой в обороне будет непросто», — заявил Кечинов изданию «Газета.Ру».

Эксперт считает, что «Спартаку» нужен новый центральный защитник, похожий на ушедшего в «Марсель» Самуэля Жиго.

После трех туров команда Гильермо Абаскаля лидирует в чемпионате России, набрав девять очков. В предстоящем туре «красно-белые» на выезде сыграют с «Уралом» (11 августа).