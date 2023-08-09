​Тихонов – о календаре «Спартака»: «Привыкли играть раз в неделю, а стали играть чаще, и сразу все заныли»

Андрей Тихонов, который в своё время выступал за «Спартак», оценил календарь команды.

Ранее на календарь жаловался рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль. Его команда 8 августа сыграла против «Пари НН» в Кубке России дома, а уже 11 августа сыграет против «Урала» в Премьер-лиге на выезде.

По словам Тихонова, календарь сложный у всех команд. Экс-игрок «Спартака» считает, что играть нужно больше.

«Многие играли раньше осенью в еврокубках. Большая нагрузка была на футболистов. Теперь привыкли играть раз в неделю, стали играть чаще, и сразу все заныли. Многие тренеры сейчас предъявляют претензии. Зачем это клубам, у которых нормальная скамейка?» - сказал Тихонов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Матч «Урал» - «Спартак» стартует 11 августа в 18:00 по московскому времени.