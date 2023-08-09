​Черчесов сообщил о приглашении на ретро-матч

Станислав Черчесов получил приглашение на ретро-матч, в котором легенды «Спартака» сыграют против сборной мира. Игра будет посвящена памяти легенды московского клуба Ильи Цымбаларя.

«Сын Ильи написал мне, позвал. Это большое дело, что такой матч памяти Цымбаларя состоится. Для меня большая честь, что меня пригласили. Я ответил, что если буду в Москве и без клуба, то, конечно, приму участие», - сказал Черчесов, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Черчесов войдёт в тренерский состав команды легенд «Спартака».

Напомним, что недавно Станислав Черчесов покинул должность главного тренера «Ференцвароша» после провала команды в квалификации Лиги чемпионов.

Добавим, что ретро-матч планируется на 9 сентября. Игра пройдёт на «Открытие Арене», где своих соперников принимает «Спартак».