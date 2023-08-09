Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладилин: Бонгонда сразу стал давать результат в «Спартаке», такое редко бывает

09 Августа 2023 • 16:28 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
11.08 18:00

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру новичка «красно-белых» Тео Бонгонда.

«Бонгонда удачно начал сезон в «Спартаке» — забил пару мячей, получил от болельщиков приз лучшему игроку месяца», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Специалист отметил, что Бонгонда пришел и сразу начал давать результат, такое случается редко, но в этот раз селекционная служба «Спартака» сработала отлично.

Напомним, в летнее трансферное окно нападающий перебрался в «Спартак» из испанского «Кадиса». В первых пяти матчах за новый клуб 27-летний Бонгонда забил три гола и записал на свой счет один ассист.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Тео Бонгонда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УРАЛ СПАРТАК МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
18:01 · Кубок России
Чепчугов считает, что «Локомотив» сделал правильную ставку на Галактионова
18:00 · Кубок России
«Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:00 · Кубок России
ЦСКА - «Факел»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:58 · Россия. Премьер-лига
РФС позвал Карпина на ретро-матч
17:39 · Кубок России
Стало известно, почему голкипер «Спартака» Максименко пропустил матч с «Пари НН» слухи
17:37 · Кубок России
«Зенит» объявил состав на матч против «Крыльев Советов»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Терёхин рассказал, какие позиции нужно усилить «Динамо»
17:22 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» продал уже 18 тысяч билетов на матч с «Зенитом»
17:20 · Кубок России
​Акинфеев и Чалов в запасе: ЦСКА назвал состав на игру с «Факелом»
17:16 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов оценил работу «Спартака» по летним трансферам
17:01 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Спартаку» нужен центральный защитник по типу Жиго
16:59 · Россия. Премьер-лига
​Тихонов – о календаре «Спартака»: «Привыкли играть раз в неделю, а стали играть чаще, и сразу все заныли» 1
16:51 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов сообщил о приглашении на ретро-матч
16:47 · Кубок России
«Оренбург» забил ещё один гол в ворота «Сочи»
16:41 · Кубок России
​«Оренбург» потерял нападающего из-за травмы
Все новости
Рекомендуем