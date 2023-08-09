Гладилин: Бонгонда сразу стал давать результат в «Спартаке», такое редко бывает

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру новичка «красно-белых» Тео Бонгонда.

«Бонгонда удачно начал сезон в «Спартаке» — забил пару мячей, получил от болельщиков приз лучшему игроку месяца», — цитирует Гладилина «Газета.Ру».

Специалист отметил, что Бонгонда пришел и сразу начал давать результат, такое случается редко, но в этот раз селекционная служба «Спартака» сработала отлично.

Напомним, в летнее трансферное окно нападающий перебрался в «Спартак» из испанского «Кадиса». В первых пяти матчах за новый клуб 27-летний Бонгонда забил три гола и записал на свой счет один ассист.