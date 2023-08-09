​Маслов ответил на вопрос о возможном чемпионстве «Спартака»

«Спартак» прекрасно выступает на старте сезона. Команда Гильермо Абаскаля выиграла все три прошедших матча чемпионата России. Защитник «красно-белых» Павел Маслов ответил на вопрос, рвётся ли «Спартак» к чемпионству.

«Мы идём от игры к игре, и пока что всё получается прекрасно - «Спартак» выигрывает свои матчи. Говорить о чемпионстве нужно в мае, сейчас очень рано», - сказал Маслов, чьи слова приводит sport24.

В настоящий момент «Спартак» готовится к гостевому матчу Премьер-лиги против «Урала». Команды сойдутся лицом к лицу в пятницу, 11 августа.

Отметим, что «Спартак» в последний раз выигрывал чемпионат России в сезоне 2016/2017.