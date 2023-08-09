Пресс-служба «Ахмата» объявила о пополнении в составе команды – контракт с клубом подписал полузащитник Камило. Трудовое соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до конца сезона 2025/2026.

Предыдущим клубом Камило был французский «Лион». При этом в последние годы бразилец вояжировал по арендам.

После трёх сыгранных туров Премьер-лиги «Ахмат» имеет три набранных очка в активе. Ближайший матч команда Сергея Ташуева проведёт 10 августа – против «Балтики» во втором туре группового этапа Кубка России. Что до чемпионата, то ближайшую игру грозненцы проведут 14 августа – против «Пари НН».