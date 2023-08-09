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​Романцев возглавит команду легенд «Спартака» в ретро-матче

09 Августа 2023 • 16:14 Комментировать

Олег Романцев выступит в качестве тренера команды легенд «Спартака» в ретро-матче, который будет посвящён памяти Ильи Цымбаларя. В штабе Романцева должны оказаться Станислав Черчесов и Юрий Никифоров, о чём на своих страницах рассказывает «РБ Спорт».

Матч между легендами «Спартака» и сборной мира пройдёт в субботу, 9 сентября, на «Открытие Арене».

Ранее сообщалось, что экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера в ретро-матче выступит как тренер сборной мира.

Илья Цымбаларь, легенда «Спартака», умер 28 декабря 2013 года. Будучи игроком «красно-белых», он шесть раз становился чемпионом России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Ретро-матч Матч легенд Спартака и сборной России
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