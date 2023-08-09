Аугустин Гамарник, агент защитника «Марселя» Леонардо Балерди, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ответил на вопрос о возможном переходе футболиста в московский «Спартак».

«Никакого предложения от «Спартака» по моему клиенту не было. С нами никто не связывался», — заявил агент.

Ранее появилась информация, что Балерди попал в шорт-лист «Спартака», однако 24-летний аргентинец запросил у «красно-белых» слишком большую зарплату.

Трудовой договор защитника с «Марселем» рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в десять миллионов евро.