​Маслов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне

«Спартак» выдал отличный старт сезона – команда Гильермо Абаскаля выиграла все пять матчей в чемпионате и Кубке России. Защитник «красно-белых» Павел Маслов дал комментарий по поводу успешного старта.

«Много факторов вокруг: некая свежесть, многое получается - и всё идет довольно легко. Нет скованности в нашей игре, и на этой лёгкости мы движемся», - сказал Маслов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в пятницу, 11 августа. В этот день команда Гильермо Абаскаля будет играть против «Урала» на выезде в рамках четвёртого тура Премьер-лиги. Матч стартует в 18:00 по московскому времени.