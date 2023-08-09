Пономарёв — об уходе Малкома из «Зенита»: «Семак не знает, что делать»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил игру «Зенита» после отъезда лидера команды Малкома Филипе в саудовский «Аль-Хиляль».

«Вот, ушел Малком — и все, Семак не знает, что делать. Ничего интересного «Зенит» в последних матчах не показывает. Так что Семак будет здорово гореть со своим коллективом сейчас», — цитирует Пономарёва «Газета.Ру».

После трех туров «Зенит» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав четыре очка.

Напомним, помимо Малкома, в летнее трансферное окно команду покинул Далер Кузяев, который перебрался во французский «Гавр».

Сегодня, 9 августа, «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках второго тура Кубка России. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult и начнется в 18:30 по мск.