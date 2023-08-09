​«Справедливо»: В «Оренбурге» приняли дисквалификацию Мансильи

Форвард Брайан Мансилья не поможет «Оренбургу» в двух ближайших матчах Премьер-лиги. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал аргентинца за грубый фол в начале игры против «Урала».

Дмитрий Андреев, который в «Оренбурге» работает на должности спортивного директора, сообщил, что клуб не планирует подавать апелляцию.

«Мы приняли решение КДК дисквалифицировать Мансилью на два матча РПЛ, считаем его справедливым и не собираемся обжаловать», - сказал Андреев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Брайан Мансилья не сыграет за «Оренбург» в матчах против «Краснодара» и «Ахмата».