​В агентстве Дзаньоло прокомментировали слухи о «Зените»

В агентстве Vigo Global Sport Services, которое работает с хавбеком Николо Дзаньоло, прокомментировали новость о том, что переговоры по итальянцу начал «Зенит».

«В первый раз слышу об этом. Видел какие-то новости, но мне неизвестно об интересе «Зенита» к Дзаньоло», - ответ агентства приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

В феврале Николо Дзаньоло перебрался из «Ромы» в «Галатасарай». Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего полузащитника в 27 миллионов евро.

Ранее на новости о переговорах по трансферу Дзаньоло отреагировали непосредственно в «Зените».