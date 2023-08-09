Главный тренер «Пари НН» Сергея Юран не покинет свой пост в ближайшее время.

Как сообщает «Чемпионат», председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов поддерживает Юрана и не собирается отправлять специалиста в отставку. При этом отмечается, что губернатор нижегородской области Глеб Никитин не в восторге от некоторых решений Кондратова, поэтому ищет замену функционеру.

Напомним, 8 августа «Пари НН» проиграл «Спартаку» в матче второго тура Кубка России со счетом 4:5. В текущем сезоне подопечные Юрана одержали лишь одну победу в пяти встречах, обыграв «Динамо» (1:1, 5:4 — по пенальти).

Ранее сообщалось, что у Юрана есть три матча для спасения своего места в клубе.