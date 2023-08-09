​Мансилья получил два матча дисквалификации

Форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья дисквалифицирован на два матча чемпионата России. Соответствующее решение было принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Напомним, что в матче против «Урала» Мансилья получил красную карточку за грубый фол уже на седьмой минуте. «Оренбург» в итоге проиграл на своём поле с результатом 0:2.

Теперь Брайан Мансилья пропустит матчи Премьер-лиги против «Краснодара» (12 августа) и «Ахмата» (20 августа).

Добавим, что в трёх стартовых турах чемпионата России «Оренбургу» удалось набрать только одно очко.