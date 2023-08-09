Агент: Жиго мог рассказать Балерди только хорошее о «Спартаке»

Мохамед Беншенафи, агент защитника «Марселя» Самуэля Жиго, ответил на вопрос о возможном переходе Леонардо Балерди в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» интересовались Балерди, но игрок «Марселя» запросил слишком большой оклад.

«Я не знаю, говорил ли Жиго о «Спартаке» с Балерди, но если это так, то он может сказать о нем только хорошее! Мы с Самуэлем благодарны «Спартаку», очень большому клубу!» — приводит слова агента Metaratings.

В прошлом сезоне 24-летний защитник провел 44 матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одного ассиста. Контракт Балерди с командой рассчитан до 2026 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 10 млн евро.