​Барриос сможет сыграть со «Спартаком» - дисквалификация минимальная

На выходных «Зенит» проиграл «Динамо» на своём поле со счётом 2:3. В концовке игры красную карточку за грубый подкат получил полузащитник питерцев Вильмар Барриос.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал Барриоса на одну игру Премьер-лиги. Таким образом, колумбиец не сыграет против «Факела» 13 августа, но сможет сыграть против «Спартака» 20 августа.

Стоит сказать, что Барриос мог получить более длительную дисквалификацию, и тогда он бы пропустил битву двух столиц в Премьер-лиге. Тем не менее, наказание для игрока оказалось минимальным.