​В «Зените» отреагировали на новости о переговорах по Дзаньоло

В прессе появилась информация о том, что «Зениту» интересен экс-хавбек «Ромы» Николо Дзаньоло, который с февраля выступает за «Галатасарай». Сообщалось, что питерский клуб начал переговоры по трансферу итальянца. Комментарий на этот счёт дал Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление.

«Информация о начале переговоров по Дзаньоло - фейк», - сказал Медведев, чьи слова приводит «РИА Новости».

В среду вечером «Зенит» проведёт кубковый матч против «Крыльев Советов» на выезде. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.