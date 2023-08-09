​Названо условие увольнения Юрана из «Пари НН»

«Пари НН» не лучшим образом начал сезон под руководством Сергея Юрана. В трёх прошедших турах Премьер-лиги команда набрала всего лишь одно очко и не забила ни одного гола. В Кубке России нижегородцы были куда более результативными, но победа над «Динамо» была добыта только по пенальти (после ничьей 1:1), а в гостях у «Спартака» подопечные Юрана уступили (4:5).

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», руководители «Пари НН» дали Юрану три матча на исправление ситуации. Если команда плохо выступит против «Ахмата» (14 августа), «Факела» (20 августа) и «Ростова» (26 августа), то Юрана могут уволить под конец лета.