Защитник «Зенита» Эракович рассказал, что его кумиром был бывший игрок «Спартака»

Защитник питерского «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, кто был его кумиром в детстве.

Сербский футболист омтетил своего соотечественника Неманью Видича, который с 2004 по 2006 год выступал за московский «Спартак», а затем перебрался в «Манчестер Юнайтед», с которым смог стать победителем Лиги чемпионов.

«Кто лучший защитник в мире? Сейчас? Лучший защитник в наши дни… Не знаю. Пару лет назад таким игроком для меня был Серхио Рамос», - заявил Эракович в видео на ютуб-канале «Зенита».

Напомним, что серб заключил контракт с «Зенитом» в это трансферное окно.