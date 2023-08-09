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Защитник «Зенита» Эракович рассказал, что его кумиром был бывший игрок «Спартака»

09 Августа 2023 • 14:39 Комментировать

Защитник питерского «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, кто был его кумиром в детстве.

Сербский футболист омтетил своего соотечественника Неманью Видича, который с 2004 по 2006 год выступал за московский «Спартак», а затем перебрался в «Манчестер Юнайтед», с которым смог стать победителем Лиги чемпионов. 

«Кто лучший защитник в мире? Сейчас? Лучший защитник в наши дни… Не знаю. Пару лет назад таким игроком для меня был Серхио Рамос», - заявил Эракович в видео на ютуб-канале «Зенита».

Напомним, что серб заключил контракт с «Зенитом» в это трансферное окно. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Неманья Видич Страхиня Эракович
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