Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о положении дел в «Зените» из Санкт-Петербурга.

- На сегодняшний день Семак уже засиделся в «Зените», и «Зениту» нужны не новые футболисты, которые когда-то станут старыми, а новый тренер. Игра с «Динамо» как раз высветила все болевые точки «Зенита». После неудачных результатов «Динамо» в первых матчах сезона все набросились на Личку, начали склонять его на «Матч ТВ» и везде, стали чуть ли не смеяться над ним. Я тогда сказал, что надо дать человеку прийти в себя и познакомиться с командой.

В руководстве «Динамо» тоже, как и в руководстве «Зените», заседают нефутбольные люди. У них девиз «вынь да положь», а в футболе так не проходит. В клубах должны работать футбольные люди, которые понимают селекцию, психологию игроков, тренера, кого брать в команду, кто как себя ведёт и так далее.

Семак сколько уже, пять лет в «Зените»? Скажите: хоть один молодой футболист из академии «Зенита» при нём заиграл? Ни один. Мостовой? То травму получит, то на замену выйдет, то заменят его. В основном составе регулярно ни один молодой футболист не выходит. Зато свезли туда Бакаевых, Сергеевых, Коваленко, ещё кого-то.

Господин Семак с молодыми футболистами работать не может. Несмотря на то что всем это понятно, перед «Зенитом» продолжают прогибаться, на «Матч ТВ» ему кучу времени уделяют. Поражение «Зенита» от «Динамо» разбирали по косточкам целый час. А что, какое-то мероприятие несусветное произошло или что случилось?

Ну проиграл «Зенит», и что? «Динамо» в первом тайме вообще возило его по полю. Видно влияние Лички на команду, «Динамо» достойно выглядело. А «Зенит» так играет не из-за того, что Малком ушёл. Уже при Малкоме всё это было. Знаете, если РФС отменит лимит и можно будет выпускать одиннадцать иностранцев одновременно, то и Кержакова не будет в воротах, привезут очередного бразильца. До смешного доходит.

Я уважаю Семака как человека и как футболиста, он был достаточно сильным игроком. Но ему самому не скучно сидеть в «Зените» и работать с этими легионерами? Молодого вратаря Одоевского отдали в «Волгарь». Сейчас ещё Коваленко отправят назад в «Крылья Советов». А зачем он нужен теперь Осинькину? У него теперь все места заняты.

Семак, бедный, по-моему, уже настолько растерялся, что не знает, что ему делать в данный момент. И руководство «Зенита» тоже. Гендиректор Медведев семи пядей во лбу – занимает высокие должности чуть ли не во всех спортивных командах и организациях Петербурга. С одной стороны, это непонятно для меня, а с другой, смешно. Медведев суперзнаниями блещет и всем руководит: хоккеем, футболом, баскетболом… Прямо всем руководит в Питере он, больше никого нет.

Те бразильцы, которых берёт «Зенит», поверьте мне, не самые сильные игроки. Они практически все середнячки бразильского футбола. Какие у них ещё предложения из Европы, куда стремятся все бразильцы, аргентинцы, уругвайцы, то есть футболисты из трёх южноамериканских стран, выигрывавших чемпионаты мира? Никаких. И это показательно.

Дуглас Сантос мне нравится как футболист, он хороший защитник. Вендел, Малком – да. А всех остальных можно, образно говоря, вытащить из пучка и выкинуть, они не нужны вообще. На этого Ренана молились, но вы посмотрите, что с ним сделал Тюкавин! Просто как мочалку в первом тайм раздавил, и всё. А когда Грулёв забивал последний гол, шесть футболистов «Зенита» были в своей штрафной, и только два игрока «Динамо» участвовали в атаке.

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У «Зенита» в этом сезоне будут очень большие проблемы с тем, чтобы стать чемпионом. Я говорил это вам зимой, весной и сейчас говорю. С «Зенитом» будут соперничать и ЦСКА, и «Локомотив», и «Краснодар», даже несмотря на нехватку у него футболистов, что показал последний матч против «Пари НН».

И «Спартак», и «Динамо» будут конкурировать с «Зенитом». Да и тот же «Урал», я думаю, станет очень сильно мешать. «Ахмат» тоже не подарок, никому просто так очки не отдаст. То есть шесть-семь клубов создадут серьёзные помехи «Зениту», и я не уверен, что он в очередной раз станет чемпионом, при такой селекции и организации игры.

Проблемы в игре «Зенита» действительно очень большие. Нельзя искусственно играть в футбол. И надо, чтобы играли местные футболисты. Что бы кто ни говорил, иностранцы зачастую не отдаются игре полностью, когда получают приличные контракты.

Вот посмотрите на Клаудиньо. Весь матч что-то оспаривает. До него нельзя дотронуться, его нельзя толкать, нельзя с ним бороться. И Барриос тоже футболист среднего уровня. Они сегодня уже не могут играть против молодых ребят из «Спартака», ЦСКА, «Динамо», «Локомотива» и всех остальных. Поверьте мне, чемпионат наберёт ход, и всё проявится.