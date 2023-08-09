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«Зенит» не делал предложениий «Галатасараю» по трансферу Дзаньоло

09 Августа 2023 • 14:25 Комментировать

Питерский «Зенит» не делал предложений турецкому «Галатасараю» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло, об этом в социальной сети сообщает Sporun Dibi cо ccылкой на руководство клуба.

По данным источника, предложения по трансферу 24-летнего футболиста поступали только от английских клубов. 

Ранее журналист Ягиз Сабунчуглу сообщил, что питерский клуб предложила за Дзаньоло 35 миллионов евро.

Контракт итальянца с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 27 миллионов евро.

Дзаньоло ранее выступал за «Рому» и «Интер». 

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Зенит Николо Дзаньоло
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