«Зенит» не делал предложениий «Галатасараю» по трансферу Дзаньоло

Питерский «Зенит» не делал предложений турецкому «Галатасараю» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло, об этом в социальной сети сообщает Sporun Dibi cо ccылкой на руководство клуба.
По данным источника, предложения по трансферу 24-летнего футболиста поступали только от английских клубов.
Ранее журналист Ягиз Сабунчуглу сообщил, что питерский клуб предложила за Дзаньоло 35 миллионов евро.
Контракт итальянца с «Галатасараем» рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 27 миллионов евро.
Дзаньоло ранее выступал за «Рому» и «Интер».
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