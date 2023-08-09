​Агент Балерди высказался насчёт слухов о «Спартаке»

Агент Эриэл Кипершмид, который работает с защитником Леонардо Балерди из «Марселя», прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны «Спартака».

«Готов ли Балерди ехать Россию? Прямо сейчас мысли Леонардо только о марсельском «Олимпике», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Леонардо Балерди выступает за «Марсель» с лета 2020 года. С тех пор аргентинец провёл 93 матча, в которых забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра.

Добавим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Балерди в 10 миллионов евро.