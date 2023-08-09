Булыкин - о Тикнизяне: Если предложат хорошие деньги за него, то стоит продавать

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном трансфере защитника Наира Тикнизяна в «Вердер».

Экс-игрок сборной России отметил, что если за Тикнизяна предложат хорошие деньги, то его стоит продать, к тому же любой футболист из хороших клубов РПЛ способен показать себя в Европе.

«Еще я думаю, придется поменять условия в зарплате. Заиграть в Европе вполне возможно, потому что в некоторых командах там уровень футболистов даже ниже, чем в России», - приводит слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Ранее СМИ сообщали, что клубы не могут договориться по цене. «Вердер» предлагает четыре миллиона евро, а «Локомотив» хочет больше.