Источник: Переход Балерди в «Спартак» этим летом невозможен

Переход защитника «Марселя» Леонардо Балерди в московский «Спартак» нынешним летом невозможен.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, столичный не делал предложений по трансферу аргентинского футболиста.

«Но даже если такое предложение поступит, игрок не покинет клуб. Его переход этим летом невозможен», - отметил источник.

Ранее «Спорт-Экспресс» отметил, что «Спартак» заинтересован в покупке центрального защитника, но запросы игрока по зарплате слишком высокие.

Портал Transfermarkt оценивает Балерди в десять миллионов евро.