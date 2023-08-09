Полузащитник «Зенита» Мантуан высказался о возможном получении российского гражданства

Полузащитник питерского «Зенита» Густаво Мантуан высказался о возможном получении российского гражданства.

Ранее тренер команды с берегов Невы Виллиам де Оливейра заявил, что бразилец рассматривает такую возможность.

Игрок отметил, что не предпринимает никаких шагов к этому, и никто ему об этом ничего не говорил.

«Думаю, Вил сказал это не в самой серьезной манере. У меня не было таких намерений. Сейчас я об этом не думаю», - приводит слова Мантуана Metaratings.ru.

Напомним, что Мантуан подписал полноценное соглашение с «Зенитом» в летнее трансферное окно. Оно рассчитано до 30 июня 2027 года.