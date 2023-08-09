Мантуан: «Фернандес – большой профи, он принесёт пользу «Зениту»

Бразильский хавбек Густаво Мантуан прокомментировал переход экс-защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Приветливый парень. Уверен, он поможет нам в этом сезоне. Он круто готов, большой профи. Принесет пользу «Зениту», - приводятся слова полузащитника на страницах Metaratings.ru.

Напомним, что Фернандес провел в составе ЦСКА десять сезонов. 32-летний защитник заключил с «Зенитом» контракт до конца сезона-2023/2024.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Марио поучаствовал в двух поединках за «сине-бело-голубых». Защитник не отметился результативными действиями.