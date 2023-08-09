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Сёмин назвал условие, при котором «Спартак» поборется за чемпионство

09 Августа 2023 • 13:47 Комментировать

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о выступлении «Спартака» на старте нового сезона. Команда Гильермо Абаскаля одержала пять побед подряд.

«Спартак» сделал хорошие трансферы. Если команда хорошо проведет подготовительный этап ко второй части сезона, то она будет бороться за чемпионское звание», - приводит слова тренера издание«Спорт-Экспресс».

По итогам трех туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали девять баллов и лидируют в турнирной таблице. Ближайший матч столичный коллектив проведет против екатеринбургского «Урала». Поединок четвертого тура чемпионата страны пройдет в пятницу, 11 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин
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