Бывший нападающий московского «Динамо» в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча РПЛ «Зенит» – «Динамо» (2:3) и поделился ожиданиями от кубковой встречи «Крылья Советов» – «Зенит».

- Почему «Зенит» потерпел домашнее поражение от «Динамо»?

- Очень сложно сохранять лидерство на протяжении долгого времени. Бывает же, что приходит какой-то момент, когда команда может и оступаться. Но я думаю, что в случае с «Зенитом» это временное явление.

- Сказывается ли уход Малкома? Ещё не сыгралась обновлённая защита у питерцев?

- Естественно, когда меняется состав, есть момент сыгранности, игроки должны принять требования главного тренера. Это естественно, закономерно.

- Глобальных проблем у «Зенита» нет?

- Да нет, ну что вы, какие глобальные проблемы? Многие говорят, и я согласен: нужно, чтобы в командах играло большее число российских футболистов. Всё равно мы не участвуем ни в каких международных соревнованиях. Так пусть наши футболисты играют. Привозить бразильцев, других легионеров и платить им миллионы бессмысленно.

- Как «Зенит» сыграет в Кубке России против «Крыльев Советов»?

- Вы знаете, гадать – это дело очень сложное. При всём уважении к «Крыльям», конечно, «Зенит» сильнее. Кроме того, после неудачных матчей команда обычно становится злее и так далее. Поэтому я думаю, что «Зенит» выиграет.

Матч второго тура группового этапа Пути РПЛ «Крылья Советов» – «Зенит» начнётся сегодня, 9 августа, в 18:30 по московскому времени.