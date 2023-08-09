Московский «Спартак» заинтересован в покупке центрального защитника «Марселя» Леонардо Балерди.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у 24-летнего аргентинца слишком большие запросы по заработной плате, поэтому его трудно будет переманить.

Контракт игрока с «Марселем» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

Ранее Балерди выступал за «Боку Хуниорс» и дортумундскую «Боруссию».

В сентябре 2019 года он дебютировал за сборную Аргентины, но с тех пор провел за нее лишь два матча.