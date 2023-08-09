​Норманн покидает «Динамо»

Полузащитник Матиас Норманн больше не будет играть за «Динамо». Как сообщат телеграм-канал «Alexeev ньюс», в последнее время 27-летний норвежец даже не тренируется с «бело-голубыми».

Арендное соглашение Норманна рассчитано до 20 августа. Оно продлено не будет, и хавбек должен будет вернуться в «Ростов».

Если говорить о сезоне 2023/2024, то Матиас Норманн отыграл за «Динамо» 45 минут в матче первого тура чемпионата России против «Краснодара». Больше на поле футболист не появлялся.

Добавим, что после трёх сыгранных туров Премьер-лиги «Динамо» имеет в своём активе четыре зачётных балла.