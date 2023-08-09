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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы

09 Августа 2023 • 13:14 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Крылья Советов
12.08 15:00

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у нападающего Артёма Дзюбы, который пропустил матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против казанского «Рубина» (1:0).

Специалист отметил, что у форварда есть определённые проблемы со здоровьем, и медицинский штаб работает над этим.

«Мы очень надеемся, что в скором времени Дзюба приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», — приводит слова Галактионова официальный сайт столичного клуба.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в четырёх играх, в которых смог отметиться одним забитым мячом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Михаил Галактионов
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Комментарии (1)
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Cruyff
09 Августа 2023 в 13:16
ему уже давно надоело играть а эти пр....ки всё ждут от него чуда
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