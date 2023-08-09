Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у Дзюбы

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о проблемах со здоровьем у нападающего Артёма Дзюбы, который пропустил матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против казанского «Рубина» (1:0).

Специалист отметил, что у форварда есть определённые проблемы со здоровьем, и медицинский штаб работает над этим.

«Мы очень надеемся, что в скором времени Дзюба приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», — приводит слова Галактионова официальный сайт столичного клуба.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в четырёх играх, в которых смог отметиться одним забитым мячом.