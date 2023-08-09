Агент Еремич: «Клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли интерес к Карпину»

Футбольный агент Срджан Еремич рассказал, что клубы из Саудовской Аравии и ОАЭ проявляли серьёзный интерес к наставнику сборной России и «Ростова» Валерию Карпину.

Агент отметил, что из Европы к 54-летнему специалисту нет интереса из-за политической ситуации в мире.

«Точно знаю, что клубы из ОАЭ и Саудовской Аравии проявляли к нему предметный интерес. Однако Валерий Георгиевич отказался, он не хотел уезжать из-за того, что у него есть сборная и «Ростов», - приводит слова Еремича «РБ Спорт».

Контракт Карпина с национальной сборной рассчитан до конца следующего года, а с «Ростовом» - до 31 мая 2026 года.