Мантуан: «В прошлом сезоне Кассьерре не хватало везения»

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан поделился мнением об игре своего одноклубника, нападающего Матео Кассьерры.

В текущем розыгрыше РПЛ 26-летний колумбиец провёл три игры и забил в них три мяча. При этом за весь прошлый сезон Кассьерра сумел отличиться лишь дважды в 26 встречах.

По мнению Мантуана, раньше Кассьерре не хватало везения.

«Он в прошлом сезоне приносил много пользы, вокруг него всегда были голевые ситуации. Но не хватало везения. А сейчас он продолжил делать свою работу. Он всё также продолжает создавать моменты, но мячи уже залетают», — приводит слова Мантуана Metaratings.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт сегодня, 9 августа, против «Крыльев Советов» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 18:30 по московскому времени.